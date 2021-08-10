В Улан-Удэ вода в Селенге снова начала прибывать

Уровень воды в реке вырос на 4 см





После небольшой паузы уровень воды в Селенге снова начал расти. Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, за сутки вода поднялась на 4 см, достигнув отметки в 212 см.

Уровень воды в Уде, наоборот, снизился на 3 см. Сейчас он составляет 149 см.Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см, критическая отметка - 330 см; на реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.Фото: мэрия Улан-Удэ