В Бурятии за деньги можно будет дожить до ста лет

В республике планируют создать центр долголетия





В Бурятии планируется реализация инвестиционного проекта по созданию центра активного долголетия, сообщили в пресс-службе правительства республики. Объект социального обслуживания рассчитан на 100 мест и будет располагаться в районе поселка Энергетик в Улан-Удэ. Предполагается две очереди строительства с вводом в эксплуатацию первой части в 2022 году и второй части – в 2028 году. Общая стоимость проекта оценивается в 277 млн. рублей.

Как отметили в пресс-службе, с 2020 года Бурятия вошла в число 18 пилотных регионов, реализующих проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Пилотный проект реализуется в рамках Национального проекта «Демография».На сегодняшний день фондом регионального развития проводится совместная работа с Корпорацией развития Дальнего Востока по структурированию проекта и возможности финансирования 30% капитальных затрат на основе гранта. Разработан проект концессионного соглашения, финансовая модель, технико-экономические показатели проекта. Инвестором выступила ООО «Забота».- Для увеличения продолжительности жизни населения необходимо внедрение новых форм медицинского, социального ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физический статус пожилых граждан, а также улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания, - рассказал директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.По словам директора ООО «Забота» Татьяны Дегтяревой, работа центра призвана уменьшить социальную изоляцию и одиночество пожилых людей и инвалидов, а также обеспечивать социально-оздоровительные запросы людей, имеющих трудности в их самостоятельной реализации. Пожилые жители республики смогут заниматься физкультурой, танцами, посещать обучающие семинары по безопасности, компьютерной грамотности, лекции по здоровью с привлечением специалистов здравоохранения.- В этом году мы обратились в Фонд регионального развития для того, чтобы заключить концессионное соглашение на строительство нового пансионата. Я бы хотела выразить огромную благодарность инвестиционной команде за то, что они профессионально подготовили нам финансовую модель и составили соглашение, помогли разобраться в тонкостях государственно-частного партнёрства, - рассказала Татьяна Дегтярева.Фото: pixabay.com