Главный санврач Бурятии опасается наступления нового учебного года

Контакты между людьми сильно вырастут, что может ухудшить ситуацию с ковидом





Как сообщает Роспотребнадзор Бурятии, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике продолжает оставаться напряженной. Заболеваемость за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилась незначительно. При этом все еще сохраняются высокие риски инфицирования. Особые опасения эпидемиологов вызывает период начала нового учебного года, когда контакты между гражданами значительно возрастут.

В связи с этим руководитель Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев выступил с обращением к руководителям образовательных организаций.- Нам удается стабилизировать эпидситуацию, но она все еще напряженная. И впереди у нас конец сезона отпусков и начало нового учебного года. Это время, когда формируются детские организованные коллективы, трудовые коллективы. И чтобы избежать ухудшения эпидситуации, очень важно сейчас особое внимание уделить вакцинации педагогического состава, персонала учреждений, студентов. Именно коллективный иммунитет позволит нам начать новый учебный год в очном режиме. Поэтому я еще раз призываю наших граждан в обязательном порядке пройти вакцинацию и тем самым, защитить себя и близких от вируса, - заявил Главный санитарный врач.Сергей Ханхареев также напомнил о своем постановлении об обязательной вакцинации отдельных групп граждан.- К сожалению, работодателям приходится сталкиваться с необоснованными отказами сотрудников от прививок. Да, граждане вправе отказаться от прививок, но работодатель согласно законодательству, имеет право отстранить от работы невакцинированного сотрудника, - сказал он.Фото: Роспотребнадзор Бурятии