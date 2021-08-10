В Улан-Удэ подрядчика заставят ответить за уничтожение депутатских саженцев

Чиновники и представители лесничества осмотрели место происшествия





В мэрии Улан-Удэ прокомментировали инцидент с депутатскими саженцами на улице Сухэ-Батора, которые случайно уничтожили газонокосильщики.

«По факту повреждения саженцев проведена выездная проверка с участием представителей МБУ «Городское лесничество», администрации Советского района, подрядной организации. Подрядчик, выкосивший зеленые насаждения, восстановит затраты в полном объеме. В отношении сотрудника подрядчиком составлен акт», - сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, в мае депутаты Хурала Бурятии высадили кусты акации возле улан-удэнской школы №2. Однако с самого начала «зеленая» кампания вызвала критику: кусты посадили сильно близко к дороге, тогда как по нормам отступление от проезжей части должно быть не менее метра.- Акации эти через три года станут большими, и станут свешиваться в сторону дороги, - раскритиковал тогда коллег депутат Хурала, агроном Найдан Чимбеев. - Там ведь из-за нехватки парковок на площади Советов автомобилисты вынуждены бросать свои машины. И скоро машины будут царапаться от кустов. Кроме того, водители «праворуких» автомобилей, выходя из машин, вытопчут все саженцы. Вот такой не совсем правильный подход к посадке саженцев, что приведет в итоге к тому, что их придется оттуда убирать.Фото: «Номер один»