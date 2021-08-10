Жителей Улан-Удэ пристыдили за использование унитазов не по назначению

Горожане скидывают в них всевозможный мусор, засоряя канализацию





5 тысяч тонн мусора в год вылавливает «Водоканал» из системы канализации Улан-Удэ. В среднем за сутки на городских очистных сооружениях собирается до 12 тонн мусора.

Как правило, для механической очистки сточных вод используют особые грабельные решетки. Они вылавливают предметы, брошенные в унитаз. Как сообщили на предприятии, изредка им попадаются «утопленные» смартфоны и другие гаджеты. При этом более 99% техники оказывается в нерабочем состоянии.





Как сообщили в пресс-службе мэрии, это происходит потому, что для многих улан-удэнцев унитаз служит «ведром» для мусора. Ежедневно сюда попадает огромное количество мусора, которому там не место. Это выброшенные в унитаз влажные салфетки, тряпки, ватные палочки, подгузники и многое другое. Выброшенные в унитаз влажные салфетки не такие уж и «безобидные».– Если туалетная бумага не несет в себе такой большой опасности, то влажные салфетки – беда для нашего производства. Именно они собирают на себя, как магнит, волосы, тряпки, бытовой мусор. При этом, бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и труднее растворяются в воде. Риск засора особенно велик, если вы смоете много скомканных листков за раз, – рассказал начальник городских очистных сооружений Владимир Кузнецов.В воде такие предметы не растворяются, к тому же у них эластичная структура – они не рвутся, а тянутся, могут скапливаться на поворотных участках коллектора и поступают на грабельные решетки. Выловить их из канализационного коллектора и тем самым не допустить поломку оборудования – непростая задача.Трудность заключается в том, что мусор, проходя по канализации, сбивается в комки. Когда комок размером с футбольный мяч, а то и больше, приходит к решетке, вылавливать его приходится вручную – устройство с ним не справляется. Работу оборудования приостанавливают, сотрудники предприятия вооружаются специальными приспособлениями и извлекают мусор из системы канализации.В среднем за один день рабочие «Водоканала» устраняют до 10 засоров на сетях водоотведения. И эти цифры растут.– К сожалению, многие наши горожане не умеют пользоваться канализацией. Унитаз для них – бездонное мусорное ведро. Даже поломанные и мягкие детские игрушки и то скидывают в наш коллектор, – говорит заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Доржи Дымбурылов. – Убедительно просим горожан соблюдать правила пользования системой канализации, не допускать попадания в нее бытового мусора.Фото: pixabay.com, мэрия Улан-Удэ