Власти Улан-Удэ предупредили о резком подъеме воды в Селенге

Уже завтра река выйдет на пойму





Сегодня днем руководитель Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский собрал экстренную пресс-конференцию, где сообщил, что уже завтра, 11 августа, Селенга поднимется до 230 см и выйдет на пойму.

Сегодня за 6 часов уровень воды в реке уже прибавился на 4 см.





Повышение уровня воды связано с прохождением монгольского циклона, но в основном это вода, которая идет в Улан-Удэ по реке Джида.



– Там выпали обильные осадки. Вода начинает скатываться по руслу реки, которая втекает и является притоком Селенги. Также отмечалось повышение реки по уровню Темник Селенгинского района, – отметил Валерий Вильдавский.



Как предупредили в мэрии, из-за повышения уровня воды в Селенге возможно подтопление жилых домов с приусадебными участками. Гражданам необходимо предпринять меры по сохранению имущества. В частности, перенести вещи на верхние этажи (чердаки), выпустить домашний скот и животных, подготовить личные документы, необходимые вещи, запас продуктов питания и питьевой воды. Также рекомендуется застраховать своё имущество. Во время эвакуации необходимо сохранять спокойствие.





По прогнозам властей, в ближайшие дни вода в Селенге продолжит прибывать и поднимется до 247 см. Возможен подъем уровня воды до 260 см.Напомним, за прошлые сутки вода в Селенге поднялась на 4 см, достигнув отметки в 212 см. До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге должен составлять не менее 230 см, критическая отметка - 330 см.Ранее власти Улан-Удэ предприняли меры по отсыпке низменных участков реки на Левом берегу. Вчера мэр города Игорь Шутенков заявил, что работы по отсыпке практически завершены.Фото: мэрия Улан-Удэ