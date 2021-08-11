Смертность в Бурятии набрала рекордный размах

В июле в республике умерли 1708 человек, что в 2 раза больше доковидного периода





Шокирующие данные привело на днях Управление загса Бурятии. В июле 2021 года в республике от всех регистрируемых причин умерло 1708 человек, что на 176% выше аналогичного показателя июля прошлого года. Еще более печальной картина выглядит при сравнении июльских показателей по избыточной смертности с последним «доковидным» мартом 2020 года, когда, по данным Управления загса РБ, зарегистрирована «всего лишь» 841 смерть. Таким образом, за полтора года борьбы с пандемией смертность к августу 2021 года выросла в два с лишним раза.

Причины двукратного прироста числа смертей в Бурятии, что для мирного времени беспрецедентно, лежат на поверхности. В первую очередь сыграл свою роль новый индийский штамм Delta, распространяющийся быстрее и, судя по всему, приводящий к более частым госпитализациям. В июле, по данным Управления Роспотребнадзора РБ, «умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 461 человек». Это почти треть от общего числа жертв пандемии в Бурятии (1682 человека с начала пандемии).Потерять столько от ковида всего за один месяц это просто катастрофа. Тем не менее в росте смертельных «ковидных» исходов «с тяжелой сопутствующей патологией» могут играть роль и другие факторы. В том числе наличие у умерших в ковидных стационарах предшествующих, часто запущенных тяжелых неинфекционных заболеваний. Когда люди при таких «букетах» болезней могли умереть даже от банального гриппа.Такими факторами снижения иммунитета больных могли стать и жесткие (по сравнению с другими регионами), а главное, протяженные по времени меры борьбы с пандемией. Когда закрывались даже учреждения, которые должны повышать иммунитет (бассейны, парки, спортивные залы и др.), с постоянным нагнетанием психоза и страхов, что само по себе может вогнать в стресс и депрессию любого. А со слабым иммунитетом чаще развивается тяжелое течение COVID-19.Что же говорить о больных, в основном пожилых и уязвимых людях, которых фактически заперли в четырех стенах на полтора года и постоянно пугают по телевизору? Рассказывают, что в Улан-Удэ есть люди, севшие на «самоизоляцию» еще в апреле 2020 года и так из нее до сих пор и не вышедшие. В буквальном понимании, они практически не выходят из дома, боясь коронавируса, а продукты им продолжают покупать родственники. Психическое состояние у таких «изоляционистов» чаще всего крайне тяжелое, а иммунитет ослабевший.Кроме того, сокращение в нулевые годы медиков и учреждений в Бурятии под видом так называемой «оптимизации», особенно инфекционных коек, привело к тому, что, когда наступил час «Х», в больницы пришлось звать на выручку даже недоучившихся студентов. А брошенные на борьбу с вирусом оставшиеся медицинские силы перенапряглись за это время, и больницам пришлось сокращать плановые операции.Не случайно мы видим обострение хронических болезней у населения, все более тяжелое протекание обычных заболеваний и избыточную смертность в итоге. Ведь в Бурятии в третью волну июня-июля 2021 года стали массово умирать не только пациенты ковид-стационаров, но и больные, страдающие сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями (диабет).Тем не менее обнадеживающим фактором является неожиданно резкое снижение смертности в Бурятии от COVID-19 в конце июля - начале августа, когда было снято большинство жестких ограничений. Не исключено, что в связи с массовой вакцинацией и ростом числа переболевших Бурятия близка к получению коллективного иммунитета.Последние данные медиков убедительно доказывают, что один раз переболевшие коронавирусом редко заражаются повторно. Но когда происходит новое инфицирование, то иммунитет, прежде всего клеточный, даже если не предотвращает инфекцию, то более успешно подавляет развитие вируса во второй раз. Все это также относится и к вакцинированным. Будем надеяться, что июль 2021 года остается в истории печальным и единичным «рекордом».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»