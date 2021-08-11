Ограбление века

Цивилизация приходит к нам, но до конца прийти никак не может

Бунт против глобализации, перфоманс о возвращении к первобытным истокам, политическая акция или глупое ограбление – что кроется за разгромом самого дорогого туалета в Улан-Удэ? Были ли преступники неадекватны или хотели донести что-то до общества? Результат, тем не менее, от этого не изменится, а уборная за 2 млн рублей сама себя не починит.

Туалет в центре Улан-Удэ, на строительство которого потратили 2 млн рублей, на прошлой неделе запечатлен в крайне неприглядном виде. Некие таинственные злоумышленники совершили акт агрессии в отношении уборной, разгромив ее и ограбив.Фотографии результата, оперативно появившиеся в Сети, собрали множество комментариев от местных жителей: «Дайте угадаю, он, наверное, просто не работал», «Ну, тут два варианта, кто виноват - или Америка, или Вовка. Сарказм, ребята, это сарказм», «Дикие люди! С таким подходом Улан-Удэ как был деревней, так и останется».Позже в МВД сообщили, что это не просто вандализм, но и ограбление: похитили блок от камеры видеонаблюдения и кассовый терминал.Что следует из этого случая? Цивилизация приходит к нам, но до конца прийти никак не может. То ли боится переступить порог, то ли ее не пускают…