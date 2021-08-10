Иркутский хирург вновь спас ребенка в Улан-Удэ

У малыша был редкий порок легкого





Известный детский хирург из Иркутска Юрий Козлов вновь провел операцию в Детской республиканской клинической больнице Улан-Удэ. На этот раз его пациентом стал месячный малыш с крайне редким пороком развития - врожденной лобарной эмфиземой. В ходе операции поражённый участок легкого, который мешал малышу нормально дышать, был удален. Иркутскому хирургу помогали врачи из Бурятии - заместитель главврача ИОДКБ Симон Полоян и заведующий отделением детской хирургии Зорьян Цыренов.

Напомним, в конце мая Юрий Козлов провел в Улан-Удэ сложнейшую операцию по восстановлению пищевода грудному малышу.





«Раньше детям с редкой тяжёлой хирургической патологией приходилось уезжать в другие регионы России. Благодаря активной совместной работе детских хирургов ДРКБ и команде хирургов профессора Юрия Козлова детям Бурятии стала доступна высококачественная специализированная помощь дома, проведена не одна сложнейшая операция. Одновременно проводится учеба хирургов и реаниматологов ДРКБ. Юрий Козлов щедро делится своим опытом в области неонатальной хирургии», - прокомментировали операцию в детской больнице.Фото: ДРКБ