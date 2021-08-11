В Улан-Удэ Селенга почти вышла на пойму

За сутки уровень воды в реке повысился на 12 см



Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, за прошедшие сутки уровень воды в Селенге повысился на 12 см, достигнув отметки в 224 см. До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге должен составлять не менее 230 см, критическая отметка - 330 см.

Напомним, вчера власти Улан-Удэ предупредили



Фото: мэрия Улан-Удэ Напомним, вчера власти Улан-Удэ предупредили о резком подъеме воды в Селенге. По прогнозам, в ближайшие дни уровень воды в реке может подняться до 250-260 см.Фото: мэрия Улан-Удэ

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