Житель Улан-Удэ сменил имя и фамилию, чтобы не платить штраф

Однако приставам все равно удалось найти должника





В Улан-Удэ приставы возбудили исполнительное производство в отношении 42-летнего гражданина, с которого взыскивался штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Однако приставам пообщаться с должником не удалось - на звонки он не отвечал и вскоре сменил место жительства. Более того, после запроса в регистрирующие органы выяснилось, что не так давно мужчина сменил имя и фамилию.«Установив новые личные данные должника, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства на вновь открытых банковских счетах. Данные меры позволили в полном объеме взыскать задолженность. На сегодняшний день исполнительное производство окончено», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»