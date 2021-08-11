Житель Улан-Удэ сменил имя и фамилию, чтобы не платить штраф

Однако приставам все равно удалось найти должника
В Улан-Удэ приставы возбудили исполнительное производство в отношении 42-летнего гражданина, с которого взыскивался штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.
Однако приставам пообщаться с должником не удалось - на звонки он не отвечал и вскоре сменил место жительства. Более того, после запроса в регистрирующие органы выяснилось, что не так давно мужчина сменил имя и фамилию.
«Установив новые личные данные должника, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства на вновь открытых банковских счетах. Данные меры позволили в полном объеме взыскать задолженность. На сегодняшний день исполнительное производство окончено», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
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