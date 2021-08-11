Власти Улан-Удэ проработают вопрос о переселении граждан из затопляемых зон

На Левобережье вода уже появилась в подпольях домов





Сегодня мэр Улан-Удэ провел оперштаб по паводковой ситуации. Городские службы доложили о своей готовности и действиях в случае подтопления. Как уже сообщалось, на сегодня уровень воды на реке Селенга по состоянию на 8 утра составляет 224 см, до выхода воды на пойму 6 см – 230.

- Чтобы предотвратить ранний выход воды на пойму, заранее начали проводить отсыпочные работы: сооружать новые дамбы в низменных участках. Практически уже один километр 480 м сделали, рассчитывали на определенную ширину и высоту. В некоторых местах пришлось дамбу усилять, потому что уже земля напитала влагу и начинается просадка, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Тем не менее, в тех местах, где мы отсыпку уже произвели, причин для беспокойства нет.







- Выходят сейчас грунтовые воды в некоторых местах, на Левобережье особенно. В ДНТ «Весна» пошла паводковая вода. Три дома у нас находятся в зоне риска, вода стоит в подпольях. При большой воде, конечно, произойдёт затопление, но, тем не менее, проводим все превентивные мероприятия. Низменные участки отсыпаны, дамбы укреплены, оповещение готово. Все мероприятия будут произведены заблаговременно, - подчеркнул мэр Улан-Удэ.





- У людей есть желание переселится. Надо составить список желающих переселится и рассмотреть, какую помощь в рамках действующего законодательства мы можем оказать. Может, предоставление бесплатных земельных участков, какая-то субсидия на перевозку. Посмотрите реальные возможности, которые существуют на сегодняшний день, - сказал мэр своему заместителю по социальным вопросам Светлане Трифоновой.





- Пока причин для паники нет, но тем не менее, у нас ожидается 12-13 августа новый заход южного циклона, насколько будут обильными осадки, пока неизвестно. На самый крайний случай у нас здесь на Левобережье пункт сбора школа №8. Оттуда будем развозить по общежитиям педколледжей и других наших колледжей, детским лагерям. По питанию договора заключены, постельные принадлежности есть, пункты медицинского контроля определены. Филиалы поликлиник на пунктах временного размещения будут организованы, - сказал Игорь Шутенков. - Тем не менее, обращаюсь к нашим жителям, особенно Левобережья, СНТ «Ранет», что все ценные вещи надо поднять наверх или вывезти, подготовить документы, деньги и быть готовыми к возможной эвакуации. Еще раз повторяю, к возможной, эвакуации.







Комитет городского хозяйства продолжает работы по укреплению дамбы. Тем не менее, во дворах, близких к реке, вода уже в подпольях. Игорь Шутенков вчера вечером обошел улицы ДНТ «Весна», встретился с жителями, чтобы лично узнать, как обстоит ситуация.После встречи с жителями Левобережья сегодня на оперштабе мэр Улан-Удэ дал поручение социальному блоку проработать вопрос с переселением тех, кто хочет покинуть подтопляемую зону.В случае паводковой ситуации до пунктов временного пребывания будет организован подвоз людей, на местах размещения - ночлег и питание.Сегодня все подтопляемые участки будут обследованы силами Управления по ЧС администрации Улан-Удэ и администрации Советского района. Мониторинг гидрологической ситуации на реках идет в круглосуточном режиме.Фото: мэрия Улан-Удэ