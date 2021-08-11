«Мусорные дела»: продолжение следует?

В скандале с «Экоальянсом» всплывают все новые подробности





Уголовные дела по свалке в Селенгинске, попавшей на “прямую линию” с Владимиром Путиным, могут оказаться не единственными для мусорной отрасли Бурятии, считает сетевое издание “Версия”. Байкальская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возникновения еще одной крупной несанкционированной свалки - прямо у берега Священного моря, в его Центральной экологической зоне. И вновь в материалах фигурирует региональный оператор “Экоальянс” и его директор Дмитрий Дружинин, пишет “Версия”.

Как рассказала журналистам “Вести-Иркутск” глава поселения Выдрино Светлана Орлова бурятский регоператор устроил на побережье Байкала перевалочный пункт ТКО, которые свозят сюда с прилегающих территорий.- Если раньше, до Нового года, здесь были другие перевозчики, предыдущие, то они за собой практически все вывезли. Но вот с февраля мусор вывозился, ну, может быть, раз пять. До конца практически ничего не вывозится, - говорит Светлана Орлова.В итоге в Выдрино - тот же мусорный пейзаж, что и в окрестностях Селенгинска. Руководство “Экоальянса” по-детски ссылается на “поломки техники”. Дескать, из-за них мусор со свалки не вывозился. При этом, по словам Дмитрия Дружинина, регоператор намерен и дальше складировать отходы у берега Байкала. Поскольку мусороперегрузочной станции нет даже в проекте.Еще одну свалки вблизи Байкала обнаружил в селе Посольское телеграм-канал “БурКООПсоюз”. “Вина здесь лежит как на местных жителях, спокойно пополняющих эти горы мусора, так и на властях, вливающих бюджетные миллионы в полуживой “Экоальянс”, но неспособных организовать цивилизованный процесс сбора и вывоза отходов”, пишет телеграм-канал.“Версия” также сообщает, что в прокуратуру Бурятии поступило заявление депутата Народного Хурала Игоря Бобкова. В нем он просит надзорный орган провести проверки целого ряда весьма экзотических особенностей “мусорной” реформы в регионе. И от них пахнет уже не просто халатностью, а коррупцией.В частности, по данным издания, Игорь Бобков ставит вопрос о правомерности работы единственного в столице Бурятии полигона твердых коммунальных отходов. На нем “хоронят” весь мусор, собранный в Улан-Удэ и пригородных районах. Муниципальный полигон давно переполнен и закрыт, а действующий находится в частном владении ООО “СМП”. Соответственно, этой фирме, учредителями которой являются две бизнес-леди, вынуждены платить все, включая регоператора “Экоальянс”.Но “изюминка” заключается в том, что полигон ООО “СМП”, как пишет в своем заявлении Игорь Бобков, ссылаясь на открытые данные Росприроднадзора, вообще не включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). На каком же основании ООО «СМП», не имея объекта размещения, получило лицензию № (75)-9683-СТР на сбор, транспортирование и размещение отходов? А также - "ценник” на захоронение ТКО, утвержденный Республиканской службой по тарифам?Найти ответы на эти животрепещущие вопросы депутат просит прокуратуру Бурятии. И заодно проверить: была ли проведена инвентаризация полигонов ТКО на территории республики в соответствии с постановлениями правительства России? Какова их остаточная вместимость? Оснащены ли полигоны средствами весового контроля, мониторинга воздействия на окружающую среду, фото- и видеофиксации для последующей передачи сведений в государственную информационную систему? Имеется ли на полигонах оборудование для сортировки отходов и извлечения вторичного сырья?“Версия” напоминает, что Генпрокурором России Игорем Красновым был издан приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере». Он, в частности, предписывает региональным прокурорам уделять особое внимание «деятельности предприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдению схем потоков отходов, целевому использованию средств государственной поддержки». Именно эти вопросы ставит в своем обращении в прокуратуру Бурятии Игорь Бобков, подчеркивает издание.В статье “Мусорный хаос в Бурятии” также обнародованы данные рейтинга чистоты российских регионов, составленного экспертами тематической площадки ОНФ “Экология” на основе мониторинга состояния мест для сбора коммунальных отходов.«Основной приоритет мониторинга – это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках», – пояснил эксперт ОНФ Александр Коган.По обоим показателям Бурятия оказалась в хвосте рейтинга. Только 1 % обследованных контейнерных площадок был признан относительно чистым. В ДФО хуже лишь на Чукотке, где чистых площадок вовсе не нашли.Контейнерами для раздельного сбора мусора оборудованы, по оценке ОНФ, лишь 3 % площадок в Бурятии. Хотя в свое время мэрией Улан-Удэ были потрачены десятки миллионов на закуп итальянских контейнеров и спецмашин. Но они никогда не использовались по прямому назначению, а выполняли роль обычных мусоросборников, куда кидают все подряд.Регоператор “Экоальянс” получил в этом году две субсидии на общую сумму 140 млн рублей. Значительная их часть досталась вышеупомянутому ООО “СМП” - ориентировочно 23,7 млн рублей. А также - ИП Шурыгину, которого СУ СКР по Бурятии считает причастным к возникновению знаменитой несанкционированной свалки в Селенгинске. За транспортировку мусора в Кабанском районе “близкому и давнему знакомому” директора “Экоальянса” Дмитрия Дружинина, как называют ИП Шурыгина в Сети, из средств бюджетной субсидии выделено 7,17 млн рублей, за Мухоршибирский и Бичурский - еще 3,77 млн рублей. Итого - 10,94 млн рублей. Такая своеобразная “премия” за скандал, дошедший до самого Владимира Путина!Большинству других перевозчиков мусора в “аттракционе неслыханной щедрости” выпали суммы в разы, а некоторым и на порядок меньше. Хотя многие из них работают дольше и долги тянутся с прошлого года.“Наблюдается очень странная закономерность: чем больше Бурятия вкладывает казенных средств в сферу обращения с отходами, тем больше зарастает мусором. Может, это кому-нибудь нужно? Например, чтобы в будущем извлекать из бюджета еще более крупные суммы?” - задается вопросом “Версия”.Фото: «Номер один»