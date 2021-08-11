В Бурятии заболеваемость коронавирусом почти не снижается

Она по прежнему превышает 130 случаев в сутки





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 11 августа в республике зарегистрировано 54 302 (+133) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

По данным Минздрава Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 48215 (+104) человек. В стационарах получает лечение 616 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 513. В отделениях реанимации находится 95 пациентов, на ИВЛ – 50 пациентов, в том числе на неинвазивной ИВЛ –36.Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2209 человек.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека, общее число смертей достигло 1732.Фото: pixabay.com