В Баунтовском районе построили и отремонтировали шесть соцобъектов

С рабочим визитом в районе побывал глава Бурятии





10 августа во время рабочей поездки в Баунтовский район глава Бурятии Алексей Цыденов проконтролировал ход строительства и капитального ремонта на социальных объектах, а также оценил итоги реализации госпрограмм и нацпроектов в сёлах Багдарин, Романовка и поселке Маловский.

- Мы видели какое воплощение получают национальные проекты. В прошлом году отремонтированы школы в Маловском, Усть-Джилинде, построен спортзал в Маловском. Сейчас завершается строительство дома культуры в Романовке, капитальный ремонт в детской консультации в районной больнице - в общем, по всем направлениям работы проводятся. Хотел бы отметить и инициативность самих жителей. Предприниматель вложил более 70 млн своих средств на строительство спорткомплекса. И в таком неравнодушии, в таком старании всех и получается развитие, - отметил Алексей Цыденов.





Рядом с парком расположилась новая универсальная площадка для хоккея, волейбола, мини-футбола. Она создана в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» за 6,9 млн рублей.





- Мы вносим свои средства безвозмездно. Это, все-таки, инвестиция в будущее. Мы здесь живем и работаем. Хотим, чтобы здоровое поколение росло. Здесь будут проходить секции по волейболу, боксу, баскетболу, футболу - все популярные виды спорта, а также тренажерный зал, - рассказал директор ООО "Кардинал" Андрей Ипполитов.





Алексей Цыденов пожелал новых побед спортсменам, которые тренируются в новом борцовском зале. Он оставил первые пожелания в книге гостей. В 2020 году в селе Багдарин построена борцовская юрта для занятия борьбой и самбо. Помощь в строительстве оказали меценаты: «МС Холдинг» и АО «Забайкальское горнорудное предприятие».





В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено два фельдшерско-акушерских пункта: в селах Россошино и Монгой общей стоимостью 9 млн рублей.





В Баунтовском районе развивают опыт строительства жилья силами муниципалитета для работников здравоохранения и образования, на 2021 год на эти цели предусмотрено финансирование общей стоимостью 5,2 млн рублей, в том числе 3,9 млн рублей из республиканского бюджета.





В райцентре завершены работы по обновлению и строительству парка культуры и отдыха и универсальной хоккейной площадки. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь установлен игровой комплекс, 7 детских тренажеров. Асфальтирована площадка под "материнский" сквер, установлены скамейки.Уникальный в районе опыт воплощается по строительству спортивного комплекса на условиях концессионного соглашения. Инвестор ООО "Кардинал" реализует проект полностью за свои средства. Стоимость спорткомплекса составит 75 млн рублей. Срок завершения строительства - 2024 год.В прошлом году был построен спортивный зал в п. Маловский, где уже занимаются все дети из поселка. На это были направлены 44,2 млн. рублей из средств дальневосточной президентской субсидии.На этапе завершения капитальный ремонт в детской консультации Баунтовской центральной районной больницы. Обновление стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая заработала по поручению президента России Владимира Путина. Кроме того, району выделены средства на приобретение 39 единиц медицинского оборудования, двух легковых автомобилей, предназначенных для доставки медицинских работников до места жительства пациентов ориентировочной стоимостью 1,4 млн рублей.Главе республики представили новый дом, который построен в рамках этих мероприятий, также новый благоустроенный дом стоимостью 2,9 млн рублей район приобретет для педагога.Скоро для жителей села Романовка откроет свои двери новый Витимский дом культуры. В 2013 году старый клуб был признан аварийным, в 2019 году начались мероприятия по возведению долгожданного дома культуры на 150 человек. Средства на эти цели изыскали в рамках дальневосточной президентской субсидии. Дом культуры стоимостью 12,9 млн рублей планируют сдать в эксплуатацию осенью этого года.Фото: пресс-служба правительства Бурятии