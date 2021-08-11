В Улан-Удэ определены места сбора населения в случае паводка

Всех эвакуируемых будут бесплатно тестировать на ковид





Cегодня на оперативном штабе под руководством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова определены пункты сбора населения в случае паводковой ситуации. Это школа №8 по ул. Толстихина, 2б и Бурятская гимназия №29 по ул. Бабушкина,16.

- У нас подготовлены пункты временного размещения людей. Они на самый крайний случай. На Левобережье пункт сбора - школа № 8. Здесь будет организован временный сбор, сюда люди будут свозиться с тех точек, где началось подтопление. На улицах будут стоять автобусы по блок-схемам. Люди будут собираться в восьмой школе и развозиться по общежитиям педколледжей и других наших колледжей, детским лагерям, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Схемы работы всех пунктов сбора, регистрации и учета населения утверждены. Здесь согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для разъединения потоков людей предусмотрены отдельные вход и выход, установлены рециркуляторы, будет обеспечен масочный режим.- Первоочередными пунктами временного размещения для жителей определены общежития профессиональных образовательных организаций и ВУЗов, всего 13 пунктов на 1274 человека, - сообщила заместитель мэра по социальной политике Светлана Трифонова.Общежитие Бурятского республиканского педагогического колледжа по ул. Хоца Намсараева,5 в любой момент может стать пунктом временного пребывания. Здесь, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, проведены необходимые мероприятия, в т.ч. нанесена сигнальная разметка, имеется необходимый запас антисептических средств, медицинских масок и перчаток.По прибытии горожане будут проходить «входной фильтр»: визуальный осмотр медработниками, тестирование на COVID - 19. В случае выявления симптомов инфекционного заболевания, человека незамедлительно госпитализируют.На вопрос обследования людей на коронавирус мэр Улан-Удэ обратил особое внимание, подчеркнув, что необходимо организовать бесплатное тестирование.- Пишите заявку, чтобы у тех людей, что будем эвакуировать, сразу делали ПЦР и бесплатно. У кого-то не будет денег на тесты, надо решать сейчас, - дал поручение Игорь Шутенков Комитету по социальной политике.В случае эвакуации населения, горожане, проходящие амбулаторное лечение на дому с коронавирусной инфекцией, будут госпитализированы в ковидный госпиталь, развернутый на базе реабилитационного центра для детей «Светлый». Поликлиники №1 и №2 будут вести учет ковидных больных.Дополнительно заключены соглашения об оказании услуг временного размещения населения с гостиницами и хостелами. Здесь также будут соблюдаться эпидемиологические требования: использоваться электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры и дезинфицирующие средства.В резерве под пункты временного размещения находятся загородные оздоровительные лагеря: «Родник» и «Березка» в мкр. Верхняя Березовка.Фото: мэрия Улан-Удэ