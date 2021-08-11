В Бурятии вновь прогнозируют сильные дожди

Они пройдут 12-13 августа по южной половине республики





По данным синоптиков, днем 12 августа и 13 августа смещение южного циклона вызовет по южной половине республики дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

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