Жителей Левобережья Улан-Удэ просят собрать документы и вывезти технику

Вода в Селенге продолжает прибывать
Сегодня после 16:00 начнется обход дворов на Левобережье Улан-Удэ. Все подтопляемые участки будут обследованы силами Управления по ЧС и администрации Советского района. Специалистами будет разъяснён порядок эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Градоначальник также попросил жителей Левобережья собрать документы и ценные вещи, подготовить теплую одежду и вещи первой необходимости, а технику и приборы поднять на чердак или вывезти.
«Пока причин для паники нет. Но, тем не менее, надо быть готовым к возможной чрезвычайной ситуации», отметил Игорь Шутенков.
По словам мэра, 12-13 августа в республику придет новый южный циклон, какие осадки он вызовет, пока не известно.
Напомним, за прошедшие сутки уровень воды в Селенге повысился на 12 см, достигнув отметки в 224 см. Река уже почти вышла на пойму (230 см). По прогнозам властей, в ближайшие дни уровень воды в реке может подняться до 250-260 см.
Фото: скриншот видео
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