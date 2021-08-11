Жителей Левобережья Улан-Удэ просят собрать документы и вывезти технику

Вода в Селенге продолжает прибывать





Сегодня после 16:00 начнется обход дворов на Левобережье Улан-Удэ. Все подтопляемые участки будут обследованы силами Управления по ЧС и администрации Советского района. Специалистами будет разъяснён порядок эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По словам мэра, 12-13 августа в республику придет новый южный циклон, какие осадки он вызовет, пока не известно.





