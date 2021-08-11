Банкеты в Бурятии продлили на час

На них разрешено приглашать вакцинированных или переболевших ковидом артистов
Решением Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции режим работы банкетных залов продлен до 24:00. С просьбой поддержать такое послабление антиковидных ограничений к членам штаба обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Ковид, к сожалению, пришел навсегда. А семейные важные события ограничивать навсегда мы не можем, свадьбы, миланы и другие праздники. Нам необходимо учиться жить в условиях вируса, обеспечивать безопасность людей, - отметил Алексей Цыденов.
Меры профилактики будут отслеживать через средства видеонаблюдения. Правительством разработаны решения по передаче изображений на портал «Безопасный город».
Также разрешено проведение праздничной программы с привлечением артистов, но только если они прошли полный или частичный курс вакцинации, либо имеют справку о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.
По-прежнему запрещены конкурсы и иные мероприятия, подразумевающие непосредственный контакт людей, а также работа танцевальных площадок.
Фото: «Номер один»
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