Банкеты в Бурятии продлили на час

На них разрешено приглашать вакцинированных или переболевших ковидом артистов



Решением Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции режим работы банкетных залов продлен до 24:00. С просьбой поддержать такое послабление антиковидных ограничений к членам штаба обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Ковид, к сожалению, пришел навсегда. А семейные важные события ограничивать навсегда мы не можем, свадьбы, миланы и другие праздники. Нам необходимо учиться жить в условиях вируса, обеспечивать безопасность людей, - отметил Алексей Цыденов.



Меры профилактики будут отслеживать через средства видеонаблюдения. Правительством разработаны решения по передаче изображений на портал «Безопасный город».



Также разрешено проведение праздничной программы с привлечением артистов, но только если они прошли полный или частичный курс вакцинации, либо имеют справку о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.



По-прежнему запрещены конкурсы и иные мероприятия, подразумевающие непосредственный контакт людей, а также работа танцевальных площадок.



Фото: «Номер один» - Ковид, к сожалению, пришел навсегда. А семейные важные события ограничивать навсегда мы не можем, свадьбы, миланы и другие праздники. Нам необходимо учиться жить в условиях вируса, обеспечивать безопасность людей, - отметил Алексей Цыденов.Меры профилактики будут отслеживать через средства видеонаблюдения. Правительством разработаны решения по передаче изображений на портал «Безопасный город».Также разрешено проведение праздничной программы с привлечением артистов, но только если они прошли полный или частичный курс вакцинации, либо имеют справку о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.По-прежнему запрещены конкурсы и иные мероприятия, подразумевающие непосредственный контакт людей, а также работа танцевальных площадок.Фото: «Номер один»

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