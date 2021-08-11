В Бурятии за нерестом омуля будут следить беспилотники

С 1 августа по 15 ноября в республике полностью запрещен вылов омуля





В Бурятии наступил нерестовый период. В связи с этим с 1 августа по 15 ноября введен полный запрет на вылов байкальского омуля. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов на заседании Штаба по организации охраны водных биологических ресурсов.

Запрет на ловлю омуля касается территории озера Байкал и впадающих в него рек. Запрещена добыча рыбы любым способом, в том числе удочкой с берега. Для пресечения браконьерства в Бурятии собираются ввести круглосуточное видеонаблюдение в нерестовых районах: Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Северобайкальском. Ситуацию с подходами рыбы на икрометание планируется отслеживать в режиме реального времени беспилотными летательными аппаратами.«От результатов нашей работы в нерестовый период напрямую зависит будущее рыбной отрасли республики. Соответствующая охрана будет способствовать восстановлению запасов омуля и позволит в будущем снять запрет на его промышленный вылов, что заметно улучшит экономический климат отрасли и благоприятно отразится на жителях, живущих у берегов Байкала» - сказал Булат Цыренжапов.Фото: pixabay.com