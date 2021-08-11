В Бурятии еда подешевела, но ненадолго

Эксперты прогнозируют, что ближе к новому году она снова подорожает





В Бурятии началось снижение цен на продовольствие. Цены корректируются в основном на сезонные продукты вместе с уборкой урожая. Однако эксперты предрекают, что снижение стоимости продовольствия неизбежно перейдет в еще больший рост, причем уже в ближайшие месяцы.

В Улан-Удэ снизились цены на так называемый «борщевой набор»: картошку, морковь, свеклу, капусту, а огурцы и помидоры - на 20-30%. По сравнению с пиковыми значениями июня, когда урожай прошлого года уже был реализован, а новый только начал поступать, прежде всего из Средней Азии и Закавказья. Свой благоприятный прогноз по продовольствию в стране недавно сделал и Банк России. Хороший урожай может обусловить более сильное сезонное снижение цен на продовольствие, отметили банкиры.В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии подтвердили: виды на урожай неплохие, поскольку засухи не было, а растения хорошо идут в рост. Что положительно скажется и на растениеводстве, и на животноводстве, которое будет с кормами. Правда, отметили в ведомстве, в связи с поздней весной и сдвигом вегетативного периода в Бурятии примерно на две недели, свежий урожай начал поступать немного позже.Экономист Анатолий Думнов полагает, что причиной некоторой стабилизации стоимости продовольственной корзины стало падение спроса.- Не то чтобы беднеющее население стало резко ограничивать себя в еде, просто в какой-то момент покупатели сделали паузу, - говорит экономист. - Психологически было сложно покупать продукты, которые за несколько месяцев подорожали в полтора раза.Как отметил Анатолий Думнов, цены на еду будут снижаться всю осень, а вот перед Новым годом, в декабре, а может быть, еще и раньше, неизбежен рост цен на продукты.- К этому будет подталкивать дорожающее топливо и логистические услуги, а также окончание выборного цикла в Госдуму. Сегодня, чтобы поменьше раздражать население, чиновники пытаются заниматься ценообразованием. Как только выборы пройдут, надобность в этом отпадет.Напомним, что с конца прошлого года региональные власти постарались ограничить рост цен, насколько это было возможно. Чиновники провели беседы по душам с владельцами торговых сетей, крупными оптовиками и убедили их не сильно задирать цены.Добавим, что, согласно индексу потребительских цен, в мае 2021-го к маю 2020 года, по данным Бурятястата, они выросли всего на 6,6%. Однако большее доверие вызывают данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, посчитавшей, что за этот период в целом по России цены на продовольствие выросли в среднем на 15,6% в годовом выражении. То есть в 2,7 раза сильнее инфляции. Речь идет о стоимости 24 социально-значимых продуктов: недорогом мясе, курице, рыбе, масле, молоке, крупам, хлебе, овощам и др.Экс-представитель крупной торговой компании из Иркутска Александр Вихорев уверен, что «когда мы говорим о снижении цен на продовольствие, то должны понимать, что участники рынка оценивают его как временное отступление и для них есть только один путь - повышать цены тогда, когда спрос повысится. Чем выше стоимость товара, тем больше оборот».Для Бурятии, по словам эксперта, главной составляющей высоких цен на те же овощи и фрукты стала удаленность от сельскохозяйственных районов России и дорогая логистика. Так, те же бананы и яблоки в Улан-Удэ продаются на 20-30% дороже, чем в Москве. Ведь доставка осуществляется по морю через порты запада России. На дороговизну повлияла и пандемия. Если раньше бурятские бизнесмены завозили овощи фурами из Китая через Маньчжурию, то в связи с закрытием границ большую часть овощей и фруктов теперь завозят из Средней Азии и Закавказья, где транспортная составляющая высока.Между тем в Бурятии многое будет зависеть от того, насколько активно крупные федеральные торговые сети будут заходить в регион, принося с собой дефляционный «презент».Так, в одном из дискаунтеров, открывшихся недавно в Улан-Удэ, цены на продукты и товары в среднем на 20-30% дешевле, чем в обычных супермаркетах. Однако торговых точек у сети немного и охват пока невысок. Как только в Бурятию зайдут новые торговые компании, цены наверняка будут под давлением ужесточившейся конкуренции.Татьяна Думнова, первый заместитель председателя Общественной палаты РБ, полагает, что обеспечить более низкие цены смогут специально созданные социальные магазины для малообеспечнных граждан.- Такие магазины должны пользоваться льготами по аренде, если помещения принадлежат муниципалитету, - полагает эксперт. - Одним из вариантов также является организация торговли социальными товарами для малообеспеченных групп населения с использованием уже имеющихся торговых сетей. В этом случае и логистику «с нуля» создавать не придется.Также серьезная проблема для Улан-Удэ и районных центров - отсутствие колхозных рынков. А ведь это простые по формату торговые площадки, на которых все желающие, от более или менее крупных местных предприятий до фермеров и даже огородников, могут беспрепятственно продать свой урожай.- Например, рынок «Центральный» работает уже как торговое предприятие, а выделенные прилавки для наших сельчан и членов СНТ и ОНТ представляет жалкое зрелище, - возмущается Татьяна Думнова. — И продолжают ютиться со своей продукцией наши бабушки на самодельных прилавках.Как отмечает эксперт, властям для стабилизации цен в городах и райцентрах необходимо «еженедельно организовывать сельскохозяйственные ярмарки, где сельчане продавали бы свою продукцию». Но для этого продавцы должны быть освобождены от арендной платы, уборки и других логистических расходов.Однако вырастить и продать урожай — это одно. Сохранить и реализовать в период до следующего урожая - другое.- В Бурятии ощущается острая нехватка современных овощехранилищ, в результате чего производители овощей осенью дешево сбрасывают свой урожай, поскольку их негде хранить, - посетовал депутат Хурала Михаил Гергенов. - Поэтому многое будет зависеть от новых проектов в этой отрасли, например, возведения овощехранилища стоимостью 350 млн рублей в Прибайкальском районе, где будет храниться картошка и морковка до лета будущего года. И затеи постепенно поступать в продажу весной, когда картофеля в регионе не остается.Действительно, в июле, например, в Бурятии продавалась картошка из далекого Египта. По словам депутата, необходимо компенсировать до 40% затрат на создание новых овощехранилищ. Иначе к весне снова придется завозить из-за границы импортную картошку.Пока же остается радоваться влажному лету, которое привело к тому, что осенью ожидается просто небывалый урожай орехов, ягод, грибов и других дикоросов. Это дает возможности для многих семей в Бурятии хорошо на этом заработать, запастись витаминами и подготовиться к сложной, как всегда, осени в Бурятии.Дмитрий Родионов, «Номер один»