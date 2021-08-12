В Улан-Удэ вода в Селенге продолжает прибывать

Уже превышен уровень выхода реки на пойму



Уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ за сутки вырос еще на 6 см, достигнув отметки в 233 см. Это уже больше, чем уровень выхода воды на пойму и подтопления низменных участков, который составляет 230 см. Напомним, критической отметкой является уровень в 330 см.

Фото: мэрия Улан-Удэ Фото: мэрия Улан-Удэ

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