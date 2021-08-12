В Бурятии заболеваемость коронавирусом замерла на одном уровне

Последние дни она практически не снижается
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 12 августа в республике зарегистрировано 54 434 (+132) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на один случай меньше, чем сутками ранее.
Всего выздоровели от коронавируса 48286 (+71) человек. В стационарах получает лечение 601 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 507. В отделениях реанимации находится 92 пациента. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2026 человек.
За минувшие сутки от ковида умер еще один человек, общее число смертей достигло 1733.
Фото: pixabay.com
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