Искусанную собаками улан-удэнку ждет новая госпитализация

Сейчас Татьяну Лоскутникову выписали, поскольку ее врач ушел в отпуск



Как сообщили в соцсетях родные искусанной собаками улан-удэнки Татьяны Лоскутниковой, девушку временно выписали из московской клиники, где она проходила лечение.

«Профессор, который оперирует Таню, ушел в отпуск, в связи с этим у нас временный перерыв. Танюшу и тетю Ларису пока что выписали, но они будут находиться в Москве и ждать госпитализации. А пока лето, прогулки, новые впечатления от столицы! Друзья, спасибо вам, что вы до сих пор рядом с нами. Всем привет от Танюши!», - написали они.



Родные также сообщили, что сейчас у девушки видит один глаз, а второй пока «законсервирован».



Напомним, в декабре минувшего года в Улан-Удэ произошла страшная трагедия – свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю татьяну Лоскутникову недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова. Врачи буквально по крупицам собирают лицо девушки. В июле ей провели



Фото: из соцсетей близких девушки «Профессор, который оперирует Таню, ушел в отпуск, в связи с этим у нас временный перерыв. Танюшу и тетю Ларису пока что выписали, но они будут находиться в Москве и ждать госпитализации. А пока лето, прогулки, новые впечатления от столицы! Друзья, спасибо вам, что вы до сих пор рядом с нами. Всем привет от Танюши!», - написали они.Родные также сообщили, что сейчас у девушки видит один глаз, а второй пока «законсервирован».Напомним, в декабре минувшего года в Улан-Удэ произошла страшная трагедия – свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю татьяну Лоскутникову недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова. Врачи буквально по крупицам собирают лицо девушки. В июле ей провели операцию на левом глазу.Фото: из соцсетей близких девушки

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