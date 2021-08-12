Мэрия Улан-Удэ: Более 100 тысяч горожан могут остаться без тепла по вине ТГК-14

Чиновники заявили о срыве подготовки ТЭЦ-2 к отопительному сезону





Комитет городского хозяйства под руководством заместителя мэра Сергея Гашева провел экстренное совещание по готовности к отопительному сезону важных объектов жизнеобеспечения, в том числе и ТЭЦ-2, находящейся в зоне ответственности ТГК-14. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вердикт комиссии неутешительный: вторая теплоцентраль абсолютно не готова к надвигающимся суровым холодам Бурятии. Свыше 105 тысяч человек могут остаться без тепла в сорокаградусные морозы.



- Отопительный сезон стартует уже в сентябре. Ваши сотрудники заявляли, что работы выполнены в полном объеме. Сегодня мы видим другую картину. Наверняка именно по этой причине вы не пропустили нашу комиссию еще в июле? С верхней отметки барабана котла не убрана пыль, то есть фактически даже первичные котлоочистные работы не выполнены. Получается так, что вы наших жителей ставите под угрозу. Выставляя населению такие счета за тепло, вы должны нести максимум ответственности за свои действия, - предъявил претензии энергетикам заместитель мэра Сергей Гашев.





Например, согласно отчету ТГК-14, уже отремонтирован котел станции №3, проведены котлоочистные работы – помывка котла снаружи и внутри конвективной шахты. По факту - залежи пыли и грязи на площадках обслуживания котлов, при открытии люков заметно, что их не открывали еще со времен прошлого отопительного сезона.





«ТГК-14 заверяет, что выполнен ремонт запорной арматуры - задвижек, кранов, вентилей. Однако, выездное совещание показало, что ревизия запорной арматуры не выполняется, коррозийные и грязевые отложения с вентилей и задвижек не убираются, частично отсутствуют маховики на вентилях импульсных линий, что говорит о том, что если их нет на месте, то ими можно и не пользоваться», - отмечают в мэрии.





- В целом, ситуацию с подготовкой улан-удэнской ТЭЦ-2 можно назвать критической, сорваны все сроки плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону. За оборудованием, обеспечивающим надежное и бесперебойное теплоснабжение для наших горожан, руководство компании не следит, - рассказал начальник отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства Дмитрий Скакалин.





В этом году наблюдается аномально низкие температуры даже в летний период. Если и зима выдастся такой же холодной, то большая часть улан-удэнцев просто-напросто рискует замерзнуть в своих собственных квартирах.Как отметили в мэрии, комиссия уже не единожды пыталась провести проверку ТЭЦ-2 на готовность, однако руководство ТГК-14 в категоричной форме отказывало в доступе. По данным фактам уже направлено обращение в прокуратуру.«Выяснилось, что теплогенерирующей компании есть что скрывать. Несмотря на то, что большая часть мероприятий по подготовке ТЭЦ-2 к надвигающемуся отопительному сезону должна быть завершена еще 31 июля, визуальный осмотр показал, что основные работы из перечня так и не выполнены», - заявили в городской администрации.Кроме того, осмотрены выполненные работы по текущему ремонту ряда подогревателей сетевой воды. Как оказалось, и их ремонт не выполнялся - на корпусах подогревателей отсутствует тепловая изоляция и защитное покрытие, имеются значительные коррозийные отложения.В итоге комиссией оформлен акт об отсутствии готовности ТЭЦ-2 к зиме.Напомним, ТЭЦ-2 является второй после ТЭЦ-1 теплоцентралью по величине и одним из крупнейших предприятий Бурятии. Станция обеспечивает тепловой энергией Октябрьский район Улан-Удэ. Следующий комиссионный выезд запланирован на начало сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ, russianstock.ru