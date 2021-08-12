Власти Бурятии определились с размером компенсации пострадавшим от стихии жителям

Им выплатят от 10 до 100 тысяч рублей



Комиссия по чрезвычайным ситуациям согласовала суммы, которые пойдут на оказание материальной помощи пострадавшим от подтоплений жителям поселений в Закаменском и Джидинском районах. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Закаменскому району направят 12,9 млн. рублей для помощи 178 пострадавшим, Джидинский район получит 2,7 млн. рублей для 78 домовладений, в которых проживает 160 человек.

Поручение о выделении матпомощи пострадавшим в короткие сроки дал глава Бурятии Алексей Цыденов



Алексей Цыденов поручил тогда рабочей группе разработать меру поддержки для жителей, которые потеряли урожай. Также всем пострадавшим жителям Закаменского и Джидинского районов глава республики поручил назначить компенсацию в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если нет утери имущества. Тем, чье имущество пострадало, будет выплачено по 50 и 100 тыс. рублей на каждого члена семьи.



По итогам заседания КЧС, состоявшегося 11 августа, принято решение о выделении из резервного фонда республики 12,9 млн. рублей для Закаменского района. Всего на сегодняшний день за помощью обратилось 178 человек. Также в рамках выделяемой суммы запланирован ремонт в сельских школах в Михайловке и Усть-Бургалтае, здания которых пострадали от крупного града, на стадии завершения аварийно-восстановительные работы по подмытому дорожному полотну и берегоукрепительной насыпи в селе Улекчин. Как отметил зампред правительства Петр Мордовской, все работы по восстановлению школ должны быть завершены до начала учебного года.



Джидинскому району для оказания экстренной помощи пострадавшим из резервного фонда выделят 2,7 млн. рублей для 78 домовладений, в которых проживает 160 человек. Кроме этого будет проведено обеззараживание и санитарная очистка домов и придомовых территорий. В дальнейшем пострадавшим от селевого потока в селах Шартыкей и Нижний Торей будет выплачено из республиканского бюджета по 50 тыс. и 100 тыс. рублей на каждого члена семьи в зависимости от степени разрушений. В настоящий момент в районе работает оценочная комиссия.



- У нас было всего три дня на то, чтобы собрать заявки. Если кто-то не успел податься или кому-то из пострадавших нужно подтвердить право на собственность, могут подавать свои заявки, они будут приняты. Прошу руководство районов эту работу продолжать, - подчеркнул Петр Мордовской.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Поручение о выделении матпомощи пострадавшим в короткие сроки дал глава Бурятии Алексей Цыденов во время своего визита в подтопленные поселения 8 августа. Напомним, в ночь с 6 на 7 августа в Закаменском районе в селах Михайловка и Усть-Бургалтай ряд социальных объектов, урожай и частные дома повредил крупный град. В селе Улекчин из-за подъема уровня воды в реке оказалось частично разрушено дорожное полотно. В Джидинском районе в селах Шартыкей и Нижний Торей из-за ливневых дождей с гор сошел сель, подтопив частные дома.Алексей Цыденов поручил тогда рабочей группе разработать меру поддержки для жителей, которые потеряли урожай. Также всем пострадавшим жителям Закаменского и Джидинского районов глава республики поручил назначить компенсацию в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если нет утери имущества. Тем, чье имущество пострадало, будет выплачено по 50 и 100 тыс. рублей на каждого члена семьи.По итогам заседания КЧС, состоявшегося 11 августа, принято решение о выделении из резервного фонда республики 12,9 млн. рублей для Закаменского района. Всего на сегодняшний день за помощью обратилось 178 человек. Также в рамках выделяемой суммы запланирован ремонт в сельских школах в Михайловке и Усть-Бургалтае, здания которых пострадали от крупного града, на стадии завершения аварийно-восстановительные работы по подмытому дорожному полотну и берегоукрепительной насыпи в селе Улекчин. Как отметил зампред правительства Петр Мордовской, все работы по восстановлению школ должны быть завершены до начала учебного года.Джидинскому району для оказания экстренной помощи пострадавшим из резервного фонда выделят 2,7 млн. рублей для 78 домовладений, в которых проживает 160 человек. Кроме этого будет проведено обеззараживание и санитарная очистка домов и придомовых территорий. В дальнейшем пострадавшим от селевого потока в селах Шартыкей и Нижний Торей будет выплачено из республиканского бюджета по 50 тыс. и 100 тыс. рублей на каждого члена семьи в зависимости от степени разрушений. В настоящий момент в районе работает оценочная комиссия.- У нас было всего три дня на то, чтобы собрать заявки. Если кто-то не успел податься или кому-то из пострадавших нужно подтвердить право на собственность, могут подавать свои заявки, они будут приняты. Прошу руководство районов эту работу продолжать, - подчеркнул Петр Мордовской.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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