В Бурятии бизнесменов начали наказывать за непривитых сотрудников

На четыре предприятия общепита составлены административные протоколы





12 августа зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской провел очередное оперативное совещание по профилактике коронавирусной инфекции. В преддверии сезонного увеличения потока покупателей в торговых центрах и комплексах он отметил необходимость контроля со стороны глав муниципалитетов за обеспечением мер профилактики коронавирусной инфекции.

В республике продолжаются рейды мобильных групп. В минувшие сутки в Улан-Удэ проверено 335 организаций, проведено 635 профилактических бесед. В нескольких организациях общественного питания выявлено несоблюдение требования о вакцинации сотрудников.







«Мы не ослабляем работу по профилактике распространения COVID-19. Наша задача – помочь школам начать и продолжить учебный процесс в штатном режиме. Задача сегодня - обеспечить максимальную безопасность для начала учебного года без вспышек ковида. Поэтому меры профилактики должны быть в полном объеме во всех местах торговли, общепита, на общественном транспорте. Для этого работают мобильные группы. Сейчас уже начинается подготовка родителей к школе, и в торговых центрах, во всех местах торговли ожидаем увеличение потока посетителей. К этому нужно быть готовыми», - обратился к членам оперштаба Пётр Мордовской.«Все, кто работает с людьми, должны ответственно отнестись к их здоровью. Так же как с работников общепита требуется санитарная книжка для того, чтобы не допустить риски инфицирования других людей, так же и нужна прививка от коронавируса. Прошу обратить внимание на соблюдение всех требований, которые сегодня эпидемиологическая служба предъявляет», - отметил зампред правительства Бурятии.За допуск к работе сотрудников без вакцинации уже составлены административные протоколы в отношении должностных лиц четырех предприятий общепита. Это кафе «Ланч» на ул. Яковлева, закусочная «Дёнер» на ул. Туполева, паб «Harat's» на пр. 50-летия Октября и ресторан «Яроллов» на пр. 50-летия Октября.Фото: pixabay.com