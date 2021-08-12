Власти Бурятии озвучили новые требования к родителям на линейках 1 сентября

О вакцинации в них ничего не сказано



12 августа на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции утверждены условия проведения торжественных линеек 1 сентября в школах республики.

«Для недопущения одномоментного скопления большого количества детей и родителей и с целью профилактики СОVID-19 принято решение провести торжественные линейки для 1-х, 9-х и 11-х классов отдельно по параллелям с разграничением по времени. Линейки будут проходить на открытом воздухе. Допускается участие одного родителя с использованием маски, соблюдением социального дистанцирования и других санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения СОVID-19», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, несколько дней назад в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ сообщали, что родителей на линейку будут пускать



Фото: «Номер один» «Для недопущения одномоментного скопления большого количества детей и родителей и с целью профилактики СОVID-19 принято решение провести торжественные линейки для 1-х, 9-х и 11-х классов отдельно по параллелям с разграничением по времени. Линейки будут проходить на открытом воздухе. Допускается участие одного родителя с использованием маски, соблюдением социального дистанцирования и других санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения СОVID-19», сообщили в пресс-службе правительства республики.Напомним, несколько дней назад в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ сообщали, что родителей на линейку будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации. Судя по всему, теперь власти посчитали это требование излишним.Фото: «Номер один»

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