В Улан-Удэ велодорожку на Верхней Березовке продлят почти до центра города

Такое поручение дал мэр Игорь Шутенков





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал дороги, которые ремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в городе обновляют 29 участков общей протяженностью 33 км.

- Сегодня проверяю, как идет дорожный ремонт в городе. В целом, есть положительные моменты и отрицательные. К подрядчикам претензий больших нет, в рабочем порядке устраняют недочеты и замечания, работают в тесном контакте с МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и руководителями районов. Качество асфальта в этом году уже на ином уровне, лучше, - рассказал Игорь Шутенков.





- Здесь мы проложили замечательные трамвайные пути, делаем автомобильную дорогу, поднимаем посадочную платформу до уровня трамвая, но в момент производства работ подрядчики не подумали совершенно о жителях – люди не могут перейти трамвайные пути, движение не организовано. Дал поручение прямо сегодня принять решение и исправить ситуацию. Несмотря на то, что идут ремонтные работы, неудобства для жителей должны быть минимальные, - подчеркнул Игорь Шутенков.





- В ходе рабочего выезда возникла идея - расширить тротуар, который идет у нас от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Березовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, - сказал мэр.





- Весной здесь очень много грязи после снега и дождей, прихожане постоянно испытывали неудобства. В этом году мы обратились к Игорю Юрьевичу с просьбой помочь привести в порядок дорогу на территории дацана. Очень хорошо получилось, что как раз здесь ремонтируют трассу, дорожки. Спасибо от всех прихожан, что обратили на нас внимание и помогли, - сказал соржо лама Диважин Дугана Баир Цыбиков.





В Советском районе мэр осмотрел ремонт дорог по улицам 40 лет Победы в мкрн Тулунжа, Природная в мкрн Исток, Магистральная в мкрн Поселье и улицу Дорожная. Среди замечаний – невыполненная отсыпка грунта по краям дороги и тротуаров, недоделанные съезды и примыкания, волнообразные тротуары из-за организации спусков у частных домов. Подрядчикам поручили исправить все недочеты.Мэр также оценил ход ремонтных работ и на улицах Железнодорожного района – это Чертенкова, Юного Коммунара, Николая Петрова и дорога на Верхней Березовке. Работы идут согласно графику, однако есть вопросы по поводу их организации. К примеру, на улице Юного Коммунара подрядчик не организовал переезд через трамвайные пути – мэр поручил исправить замечание в кратчайшие сроки. Похожая ситуация и на улице Чертенкова:Полным ходом идет ремонт самого протяженного участка в мкрн Верхняя Березовка. Здесь подрядчик «Доринвест» покрывает дорогу щебёночно-мастичным асфальтобетоном, который также называют «самозалечивающимся». С двух сторон строятся тротуары шириной 4 метра, которые будут нести и функцию велодорожки – совсем скоро на них нанесут разделительную разметку.Также по договоренности с подрядчиком здесь ремонтируют парковку, заезд и участок дороги на территории дацана Хамбын Хурэ.Ремонт дороги планируется завершить до 1 октября 2021 года.Напомним, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице Бурятии в этом году ремонтируют 29 участков дорог, в том числе дороги, попавшие в нацпроект за счет экономии на торгах. На их обновление выделено 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ