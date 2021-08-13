Селенга в Улан-Удэ поднялась еще на 3 см

В ряде прибрежных сел ситуация еще хуже





За минувшие сутки уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ поднялся еще на 3 см, достигнув отметки в 236 см. Наблюдается выход воды на пойму слоем 6 см, в ближайшие сутки подъём продолжится, предупредили в мэрии города.

Не лучше обстоит ситуация и в ряде прибрежных сел. Так, в районе Новоселенгинска наблюдается выход воды на пойму слоем 136 см, в селе Кабанск вода вышла на пойму слоем 65 см, в Усть-Кяхте - слоем 69 см, в Наушках – 54 см.«В ближайшие сутки на реках южных и юго-западных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму, образование селевых потоков», предупреждают в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ