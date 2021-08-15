Мэрия Улан-Удэ заинтересовалась бараками в престижных районах города

Сейчас под угрозой оказались жители микрорайона Сосновка



«Номер один» недавно рассказывал о запланированных к сносу бараках в микрорайоне ПВЗ. Как выяснилось, дома «приговариваются» к сносу практически по всему городу, точнее, в наиболее комфортных и удобных, с точки зрения инфраструктуры, местах. Сейчас под угрозой оказались жители микрорайона Сосновка.



У лакомого места



Уютный дворик с множеством клумб, симпатично нарисованными мультяшными героями на гаражах и кладовках, палисадником, спортплощадками, лавками, высокими деревьями и вальяжно прогуливающимися котами. Внутри дома – добротная, не скрипящая, недавно окрашенная, как и стены, деревянная лестница, побеленные потолки, пластиковые окна в подъездах, современные светильники. Так выглядит дом по улице Тобольской, 19, признанный аварийным.



Дворы по улице Тобольской в микрорайоне Сосновка отличает от остальных, расположенных в этом же районе, ухоженность и чистота. Здесь нет огромных зарослей полыни, возле подъездов не валяется мусор, а соседи хорошо друг друга знают и всегда здороваются. Удивительно, что такой уголок сохранился в столь оживленном месте – с правой стороны от Сосновки находится Богатырский мост, недавно открылся лукодром, через поселок проходят все линии коммуникации: трубы теплоснабжения, водоснабжения, электролинии.



Большинство домов в Сосновке построено в начале 1960-х гг.



- Мы почти все живем тут с рождения. Нам здесь нравится - рядом остановки, трамвай, автобус, можем уехать почти в любое место в городе. Почему мы должны отсюда куда-то съезжать? – начинают разговор «аварийщики».



В марте 2021 года 12 многоквартирных домов по улице Тобольской - № 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 19, 21, 23, 27, 66, 70 - распоряжением городской администрации признаны аварийными и исключены из программы капремонта. Жители домов узнали об этом уже когда им перестали поступать счета за капитальный ремонт.



- Пошли оплачивать счет, сын говорит: не взяли за капремонт, потому что мы аварийные. Начали выяснять. Это был апрель. Лицевые счета оказались закрыты, - рассказывает местная жительница, председатель ТОС «Уютный дворик» ТОС Александра Аюржанаева.



С тех пор инициативная группа жителей улицы пытается отстоять право на свое жилье всеми возможными способами.



«Не хотим быть «аварийными»



Как мы уже сказали выше, деревянные бараки, несмотря на свое название, находятся во вполне приличном состоянии – кровли не протекают и не обваливаются, полы и перекрытия не гнилые, в подъездах стоят пластиковые окна.



- Недавно мы завели в дома воду, провели канализацию. На это выделялись бюджетные деньги, помогали депутаты горсовета. Некоторые дома подключились к централизованному отоплению. Два года назад в домах ремонтировали электрику. А 25 марта нынешнего года нас признали аварийными, - поведали нам активные жильцы Тобольской.



Жильцов возмущает то, что процедура признания домов аварийными проводилась без извещения собственников квартир, как выразились жители микрорайона, все было «шито-крыто».



Жителей вполне можно понять – практически у всех в квартирах сделан хороший ремонт, вложено немало денег и сил в обустройство своих квадратных метров. А власти поставили людей перед фактом – сносим и точка.



- Мы столько лет ухаживали за домами, квартирами, облагораживали дворы, провели отопление, воду, а чиновники все провернули за нашими спинами. Хотя, как мы выяснили, это еще с 2019 года готовилось. Тогда почему нам никто не сказал, что собираются признать аварийными? – возмущаются люди.



- Я привыкла жить здесь, хочу здесь остаться, переезжать из муниципальной квартиры не желаю, - говорит жительница дома №19, пенсионерка Людмила Мясникова.



С подачи мэрии



Инициатива о признании 12 домов по Тобольской аварийными исходила от председателя комитета по имуществу и землепользованию администрации Улан-Удэ (КУИиЗ).



«Установлено, что 3 февраля 2021 года председатель комитета по имуществу и землепользованию Д. Б. Дондукова обратилась в межведомственную комиссию о признании многоквартирных домов № 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 19, 21, 23, 27, 66, 70, расположенных по улице Тобольской, аварийными и подлежащими сносу. В обоснование своих требований заявитель указал, что является собственником жилых помещений в перечисленных домах», - следует из представления прокуратуры.



Между тем мэрия владеет лишь 14 квартирами в этих домах из 88. По странному стечению обстоятельств ни один из жителей-собственников не был в курсе проводимой городом работы.



Наибольшую обеспокоенность, помимо нежелания покидать давно обжитые места, у людей вызывает размер предполагаемой компенсации за их квартиры - выкупной стоимости. Ведь если нанимателям муниципальных квартир город предоставит равнозначное жилье, то собственникам придется крутиться самим.



- Примерная стоимость нашего жилья – 43 тысячи за квадратный метр. Площадь квартир у нас от 33 до 42 квадратных метров. Что мы сможем взять на полтора миллиона? Даже на «однушку» не хватит. Нам придется ехать на окраину города и снова заселяться в барак, только разбитый и неблагоустроенный, - с негодованием говорят жители.



Сомнительная экспертиза



Возмущает людей и незаметно проведенный мониторинг технического состояния МКД с последующими заключениями по всем домам межведомственной комиссии. Согласно этим заключениям, дома признаны непригодными для проживания. Собственники квартир с таким решением не согласны и настаивают на пересмотре технической экспертизы, аргументируя свою позицию несоответствием ряда данных в заключениях.



Экспертизу проводило ООО НТЦ «Сейсмострой». Заключения этой фирмы о состоянии домов по Тобольской вызывают очень много вопросов. Так, дом №70 признан аварийным более чем на 80%, но он находится во вполне хорошем состоянии как снаружи, так и внутри.



В доме № 19 экспертиза выявила перекосившиеся стены и протекшие потолки, подпертые перекладины в подвале и в подъезде, ветхие коммунальные сети, приписав, что «коммуникационные системы находятся в неудовлетворительном состоянии и за 57 лет существования дома сведений о капитальном и текущем ремонте нет». Хотя в 2018 году в этом доме проведена канализация и водоснабжение, а жители установили на свои средства новые двери и окна, Фонд капремонта отремонтировал систему электроснабжения. На все ушло несколько миллионов рублей.



- Наш дом признали аварийным, но заключение вызывает недоверие, ведь очень много ошибок и нестыковок. Например, на всех страницах по-разному указан год постройки дома: то 1962-й, то 1960-й. Хотя в техпаспорте у нас дом все-таки 1960 года. Также физический износ нашего дома на разных страницах тоже указан разный, то 86%, то 74,6. Примерно то же самое по ряду домов. Где-то вообще в экспертизу вложены фото конструкций совсем других домов с явными признаками аварийности, которых в реальности нет, – рассказала жительница дома №19 на улице Тобольской Надежда Васильева.



Недоумение вызывают и заключения официальных органов, проведенные весной нынешнего года. Так, ГУ МЧС пишет, что во всех 12 домах на Тобольской «допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация поврежденных розеток, рубильников, светильников со снятыми колпаками». Роспотребнадзор отмечает «неудовлетворительное содержание придомовой территории, отсутствие твердого покрытия площадки перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек».



- Розеток у нас в подъезде никогда не было, провода все находятся в коробах, изоленты нет вообще, в подъездах стоят плафоны с датчиками движения… А насчет отсутствия пешеходных дорожек – это просто ерунда какая-то, - отмечают «аварийщики».



Вызывает вопрос и спешка, с которой проведено признание домов аварийными. Все 12 домов обследованы и признаны аварийными, согласно экспертизе, в течение одного месяца.



- Это был поверхностный осмотр дома, не смотрели ни крышу, ни подполье, просто сфотографировали окна, двери, рамы, фундамент, причем выбирали пустующие квартиры, чтобы показать, какие у нас дома неухоженные, некрасивые, - говорит местная жительница Надежда Васильева.



В мае люди обратились за помощью в ОНФ. Активисты начали разбираться в деле и нашли еще один любопытный факт - по какой причине дома на Тобольской не попали в проведенный в 2019 году республиканский мониторинг так называемых ветхих домов, рекомендованных в первую очередь к включению в программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



И у активистов ОНФ, и у местных жителей возникает вопрос: почему дома в достаточно хорошем состоянии массово признают аварийными, игнорируя при этом действительно разрушающиеся строения, в которых люди проживают с угрозой для жизни и здоровья. Таких домов в Улан-Удэ множество, о некоторых из них «Номер один» уже рассказывал.



Выпавшими из списка аварийных остались четыре дома, аналогичные по году строения и общему состоянию. Причиной этого стало банальное отсутствие «удобных» для администрации заявителей – нанимателей муниципального жилья.



- Прокуратура установила, что вопреки федеральному законодательству члены межведомственной комиссии не проводили обследование 12 домов на предмет соответствия жилых помещений санитарным и техническим нормам и правилам, а сами граждане к участию в работе комиссии ни в коей мере не привлекались, - прокомментировал эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев.



По результатам проверки прокуратуры председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ внесено представление об устранении нарушений закона. Жители же намерены сражаться за свои дома в суде.



Лариса Ситник, «Номер один».

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