Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается мизерными темпами

За сутки от ковида умерли еще два человека





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 13 августа в республике зарегистрировано 54 564 (+130) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

Всего выздоровели от COVID-19 – 48340 (+54) человек. В стационарах получает лечение 574 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 478. В отделениях реанимации находится 86 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1988 человек.За минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека, общее число смертей достигло 1735.Фото: pixabay.com