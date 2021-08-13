Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается мизерными темпами

За сутки от ковида умерли еще два человека
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 13 августа в республике зарегистрировано 54 564 (+130) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.
Всего выздоровели от COVID-19 – 48340 (+54) человек. В стационарах получает лечение 574 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 478. В отделениях реанимации находится 86 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1988 человек.
За минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека, общее число смертей достигло 1735.
Фото: pixabay.com
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