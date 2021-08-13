В Улан-Удэ временно перекроют улицу Николая Петрова

Маршрутки пустят в объезд закрытого участка
С 13 по 16 августа в связи с ремонтом дороги на ул. Н. Петрова изменятся схемы движения автобусов маршрутов №№ 3, 3А, 4, 23, 29, 30, 37, 40 и 100.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы этих маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Н. Петрова через ул. Ботаническая – дорога в направлении мкр. Верхняя Березовка – далее по утвержденным схемам.
Остановки «ТЦ Абсолют», «ул. Н. Петрова», «Магазин Сибиряк» на период работ исключаются из пути следования маршрутов. Автобусами маршрутов №№ 3, 3А, 4, 23, 29, 30, 37, 40, 100 можно воспользоваться на остановке – «ТЦ Мегатитан».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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