За 4 часа Селенга в Улан-Удэ поднялась еще на сантиметр

Жителей затопляемых зон попросили быть готовыми к возможной эвакуации



Уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ продолжает расти. За 4 часа (с 8 утра до 12 дня) 13 августа уровень реки поднялся еще на сантиметр, достигнув отметки в 237 см.

Напомним, при уровне воды в 230 см Селенга в Улан-Удэ выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



«Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных», - предупредили в мэрии Улан-Удэ.



Напомним, за минувшие сутки вода в Селенге



Фото: мэрия Улан-Удэ Напомним, при уровне воды в 230 см Селенга в Улан-Удэ выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.«Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных», - предупредили в мэрии Улан-Удэ.Напомним, за минувшие сутки вода в Селенге поднялась на 3 см Фото: мэрия Улан-Удэ

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