Главу Бурятии просят починить провода

Жители ДНТ несколько суток сидят без света





Сегодня в паблике «Аноним 03» появилось сообщение от жителей ДНТ «Жемчуг» в Поселье. Там возникли проблемы с электричеством.

«У нас в Поселье ДНТ «Жемчуг» оборвался провод, в результате несколько домов уже сутки без электричества. Все организации отфутболивают. Алексей Самбуевич (глава Бурятии Алексей Цыденов – прим. авт.), пожалуйста, возьмите под контроль. Мало того, что боимся, что вода придет, так еще и без света сидим с детьми. Адрес обрыва улица Строительная, ДНТ Жемчуг», - пишет анонимный автор.Обращение жителей ДНТ к главе Бурятии позабавило читателей паблика.«О, круто, у вас председатель ДНТ Алексей Самбуевич». «Зачем вам электричество, сегодня-завтра вода придёт. Заранее отключили, чтобы током не убило, когда вода придёт». «Сразу напрямую к Путину обращайтесь». «Походу Самбуич и есть тот самый аноним, которому молятся тут», иронизируют пользователи соцсети.Фото: пресс-служба правительства Бурятии