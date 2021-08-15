В Байкал сливают неочищенные отходы

Загрязненная вода поступает с территории турбазы, расположенной в с. Максимиха



В с. Максимиха Баргузинского района на ул. Байкальская, расположенной на первой линии, происходит слив бытовых отходов прямо в озеро.



- Стекает целый ручей с водой коричневого цвета, пеной и запахом канализации, прямо в Байкал, - жалуется местный житель Сергей, ставший очевидцем коммунального разгильдяйства. - Течёт этот ручей явно не первый день. Там же в 50 метрах купаются люди. Как ни в чем не бывало.



Как рассказал житель села, "я не могу отправить сообщение в надзорные органы, может кто-то сможет". Но он предоставил видеозапись экологического нарушения. На ней видно, что слив происходит с территории двухэтажной туристической базы, скорее всего речь идет о сбросе загрязненной воды с моющими средствами. Которые, уже доказано учёными, вызывают развитие опасных сине-зеленых водорослей на Байкале.



Добавим, что в конце 2020 года в с. Максимиха после долгого строительства сдали в эксплуатацию современные очистные сооружения. Однако кое-кто, похоже, продолжает действовать по-старинке. Не заботясь об экологии Байкала.







Фото: скриншот видео



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