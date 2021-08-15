Инспекторы Кабанского участка ГИМС дежурят на участке Байкала протяженностью более 270 км

В зону ответственности подразделения входят три самых больших и многоводных района



Инспекторы Кабанского участка ГИМС несут дежурство на прибрежной территории Байкала протяженностью более 270 километров. В зону ответственности подразделения входят три самых больших и многоводных района, это Тункинский, Окинский и Кабанский, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



В ведомстве добавили, что, учитывая тот факт, что первые два района богаты горными и порожистыми реками, основная часть рабочего времени выпадает на Кабанский район, который расположен по южному побережью Байкала.



"Силами инспекторского участка ведется патрулирование водных объектов – в частности в дельте реки Селенга, которая по своей площади сравнима с дельтой Волги и прибрежных районов озера. Основные задачи – обеспечение безопасного пребывания граждан на воде, а также соблюдение судоводителями правил пользования маломерными судами. Кроме этого инспекторы принимают экзамены у будущий судоводителей и осуществляют регистрацию маломерных судов", - сообщили в региональном главке МЧС.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.