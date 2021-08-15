В Бурятии зарегистрирован 121 новый случай коронавируса

За сутки умерло трое больных



На утро 15 августа зарегистрирован 121 новый случай коронавируса. 91 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Из них 49 % (26 800) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 10 245 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 547 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 457.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1579 человек.



Первым компонентом привит 285 241 человек (39,6%) от взрослого населения, 243 823 человека полностью привиты (33,9%).



14 августа умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



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