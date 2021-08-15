На Левом берегу в Улан-Удэ 16 августа снова отключат свет на весь день (адреса)

Электрическую станцию по ул. Грачевская, которую может подтопить, поднимают на 40 см



16 августа часть домов Левобережья отключат от света для проведения внеплановых работ. Такое решение принял оперштаб по паводковой ситуации для того, чтобы поднять электрическую подстанцию по улице Грачевская, которая может попасть под подтопление, на уровень выше 40 см, сообщили в администрации Улан-Удэ.



16 августа с 08:00 утра до 18:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:



ул. Кемеровская, 21, Кемеровская, 25-27, Кемеровская, 49-53, Кемеровская, 56-58, Кемеровская, 62-64, Кемеровская, 65-66, Кемеровская, 66-68, Кемеровская, 70-72, Кемеровская, 71-73, Кемеровская, 76, Кемеровская, 80-82, Кемеровская, 82-92, Кемеровская, 96, Кемеровская, 102, Кемеровская, 59 а, Кемеровская, 70а, Кемеровская, 71а, Кемеровская, 72а.



По улицам Блюхера, 116-119, Блюхера, 121-122, Блюхера, 125-127, Блюхера, 128-129, Блюхера, 131-133, Грачевская, 96-100, Грачевская, 101, Грачевская, 105-109, Грачевская, 112-114, Грачевская, 115, Грачевская, 107 а, Блюхера, 114 а, ул.Блюхера, 122, ул. Вишневая, 41 г (С\т «Сибиряк»)



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Фото: pixabay.com



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