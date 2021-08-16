Российский чиновник обнаружил рядом с Бурятией «жопу мира»

После критики в соцсетях ему пришлось удалить пост и объяснится







Министр природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков выложил в соцсети фото въезда в город Петровск-Забайкальский, заметив, что «если есть в мире жопа, то это здесь».

На публикацию Кумарькова обратил внимание телеканал «41 регион». Там отметили, что Кумарьков находится в отпуске, путешествуя по регионам России, и выкладывает свои путевые заметки в соцсети.После критики в соцсетях чиновник удалил свой пост и объяснил, что имел в виду не город Петровск-Забайкальский, а дорогу, которая в него ведет.«В части дорог в этом месте действительно полные ягодицы. И я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать, что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности — лицемерие», - прокомментировал Кумарьков свой удаленный пост.В комментарии РЕН.ТВ чиновник объяснил свое негодование тем, что ожидал при въезде в город увидеть асфальт, но вместо этого так и продолжил ехать по грунтовке. «Люди, живущие в Забайкалье, реагируют на мой пост адекватно, - сказал он. - 97% меня поддерживают. Я ехал за рулем и ожидал, что попаду на асфальт, но этого не произошло. Я не пытался создавать никакого информационного шума».После того, как министр объяснил, что имел в виду исключительно состояние дорог, жители Забайкалья стали отмечать в комментариях, что чиновник затронул действительно важную тему. «Спасибо, что обратили внимание на безобразное состояние наших дорог», - пишут они.Фото: Инстаграм Алексея Кумарькова