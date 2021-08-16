Общее число случаев COVID-19 в Бурятии приблизилось к 55 тысячам

Число ежесуточных случаев новых заражений снижается



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 54 929. Это на 115 случаев больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 49% (26 846) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 744 человека, за минувшие сутки – трое (все в возрасте 65 лет и старше), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 89 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 9 839 человек.



В стационарах получают лечение 544 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 449. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ – 35 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ –30.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 559 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 461 (+15) человек, дополнительно сняты с наблюдения 72 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 742 койки: занято – 544, свободно – 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,3%.



За сутки проведено исследований от 1 412 человек, с нарастающим итогом – 1 304 477 человек.



Всего в республику поступило 325 152 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 285 519 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 302 140 единиц. Завершили вакцинацию 243 876 человек.



Фото: pixabay.com



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