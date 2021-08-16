В Баргузинском районе произошло смертельное ДТП

«Ниссан Дизель» в четырех километрах от села Курбулик съехал с дороги



Два человека ранены, один погиб в результате ДТП в Баргузинском районе Бурятии, сообщили в республиканском ГИБДД.



Накануне 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Дизель» в четырех километрах от села Курбулик не справился с управлением и съехал с дороги. В итоге ДТП водитель и 30-летний пассажир получили травмы, а 43-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии.



Фото: ГИБДД



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