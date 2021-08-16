Уровень Селенги в районе Улан-Удэ падает второй день подряд

Сейчас он ниже отметки выхода на пойму



В Улан-Удэ второй день подряд снижается уровень воды в Селенге. Своего максимума – 243 см - река достигла в пятницу. В субботу ее уровень понизился на 10 см , а за прошедшие сутки – еще на 20 см. Сейчас уровень воды в реке составляет 213 см, что ниже отметки выхода на пойму (230 см).

Фото: мэрия Улан-Удэ Фото: мэрия Улан-Удэ

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