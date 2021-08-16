В Бурятии лошади не дают двигаться машинам

Сразу два ДТП, связанные с этими животными, произошли за выходные



Сразу два ДТП, связанных с наездами на животных зафиксированы в воскресенье в Бурятии. В 20:50 в Селенгинском районе 21-летняя водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», следуя по автодороге Улан-Удэ - Кяхта в двух километрах от села Харгана совершила наезд на двух лошадей. В результате ДТП сама водитель и семилетняя девочка-пассажир получили травмы различной степени тяжести. После осмотра были отпущены домой.



Через полчаса в Тункинском районе 26-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис», следуя по автодороге Култук – Монды совершил наезд на трех лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, после оказания медицинской помощи отпущены домой.



Всего с начала текущего года в республике зарегистрировано шесть ДТП, связанных с наездами на животных. В результате один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.



Фото: ГИБДД



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