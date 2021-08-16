В Улан-Удэ 43 участка пострадали от разлившейся Селенги

Мэр города пообещал помочь пострадавшим



Как уже сообщал «Номер один», уровень воды в Селенге снижается второй день подряд, сейчас он ниже отметки выхода на пойму. Как рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, на резкий спад уровня воды повлияло отсутствие осадков на притоках реки.

Однако власти пока не расслабляются, поскольку, по словам мэра, прогнозируемый синоптиками циклон с дождями сдвинулся на эту неделю.



«Сейчас комиссия администрации Советского района проводит мониторинг территорий, пострадавших от грунтовых и паводковых вод. По сегодняшним данным, ущерб нанесен 43 участкам. Будем поддерживать пострадавших от подтопления», - заявил мэр.



Фото: мэрия Улан-Удэ Однако власти пока не расслабляются, поскольку, по словам мэра, прогнозируемый синоптиками циклон с дождями сдвинулся на эту неделю.«Сейчас комиссия администрации Советского района проводит мониторинг территорий, пострадавших от грунтовых и паводковых вод. По сегодняшним данным, ущерб нанесен 43 участкам. Будем поддерживать пострадавших от подтопления», - заявил мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ

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