В Улан-Удэ ищут потерявшегося 67-летнего горожанина

Владимир Рюмкин 28 июля ушел из дома по улице Онохойская и не вернулся



В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 67-летний Владимир Рюмкин, который 28 июля ушел из дома по улице Онохойская и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, плотного телосложения, рост около 170 см, на вид около 65 лет.



Особые приметы: на правой мочке уха имеется шрам, на правой стороне подбородка имеется продольный шрам от пореза.



Был одет: куртка ветровка черного цвета, футболка синего цвета с рисунком (как на фото), штаны камуфлированные зеленого цвета, плетенки серого цвета.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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