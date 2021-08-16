Почти 26 кг насвая изъяли бурятские таможенники

За два месяца через аэропорт Улан-Удэ этот табак пытались ввезти 22 гражданина республик Средней Азии



В течение июня-июля в аэропорту Улан-Удэ бурятские таможенники изъяли 25,7 килограмма насвая. Табачную продукцию пытались ввезти без декларирования на территорию России 22 гражданина среднеазиатских республик, сообщили в пресс-службе таможни.



Самый крупный объем насвая, более 3 кг, обнаружен в багаже гражданина Узбекистана, смесь была упакована в полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. При прохождении таможенного контроля он не задекларировал табачную продукцию и проследовал по «зеленому» коридору.



Вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом таможенники изъяли и направили на экспертизу на предмет исследования, что оно не содержит наркотические средства, сильнодействующие, ядовитые и психотропные вещества и их прекурсоры.



Как пояснил и.о. начальника отдела специальных таможенных процедур Улан-Удэнского таможенного поста Виталий Лущан, без декларирования в личных целях гражданам разрешается ввезти на таможенную территорию ЕАЭС 250 граммов табака, а также 200 сигарет или 50 сигар, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов одним лицом, достигшим 18-летнего возраста. За недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.



Насвай – некурительное табачное изделие (жевательный табак), в которое добавляют негашеную известь, растительные масла, также в состав могут входить верблюжий кизяк или куриный помет, зола растений. Употребление такой смеси вызывает не только никотиновую и психологическую зависимость, а также ряд тяжелый заболеваний полости рта и гортани. На территории России этот товар запрещен к реализации.



Фото: Бурятская таможня

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.