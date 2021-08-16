Жителей Бурятии предупредили о надвигающемся циклоне

Он принесет в республику сильные дожди



По прогнозам синоптиков, 17 августа в республику вторгнется южный циклон. Завтра по южной половине республики, а 18 августа - на большей части территории республики ожидаются дожди, местами сильные дожди и ливни.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.