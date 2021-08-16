Бурятия вернёт 100 млн рублей, полученных на борьбу с лесными пожарами

Республике эти деньги не пригодились





Как сообщил сегодня зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, республика . вернёт в федеральный бюджет 100 млн рублей, которые получила на борьбу с лесными пожарами.

- В Рослесхоз направлено предложение о возврате неиспользованных средств на тушение лесных пожаров, которые были выделены Бурятии из резервного фонда правительства России. Сумма неиспользованных средств составляет 100 млн рублей. Возможно, деньги будут перенаправлены Рослесхозом в Якутию для борьбы с лесными пожарами. У нас обстановка стабильная, прогноз пожарной опасности на август благоприятный, - отметил Пётр Мордовской.За последние сутки, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии проводились работы по тушению 108 лесных пожаров на площади более 1,4 млн га, в том числе и на особо-охраняемых природных территориях. В Бурятии, между тем, сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки обнаружен 1 лесной пожар в зоне контроля. Туда направлены 40 человек парашютной десантно-пожарной службы.Фото: «Номер один»