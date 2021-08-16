В Тункинском нацпарке задержан браконьер

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела



В Бурятии в ходе рейдового патрулирования территории Тункинского национального парка опергруппой пресечена браконьерская охота, сообщили в пресс-службе парка. Рейд проходил на территории Зун-Муринского инспекторского участка. В 23:50 государственные инспекторы заметили в темноте луч прожектора от фонаря, который используется браконьерами для ослепления животных при незаконной охоте.



Нарушителя заповедного режима задержали. У него изъят карабин СКС, заряженный четырьмя патронами и световое устройство. При себе нарушитель не имел разрешения на ношение оружия, охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Нарушителем оказался житель села Жемчуг.



Изъятые средства незаконной охоты переданы в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.



«Охота производится при наличии охотничьего билета, действующего разрешения на оружие, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и договора-путевки. Хочу напомнить, что в настоящее время разрешена охота только на волка и кабана с 01.08.2021 г., с 21.08.2021 г будет открыта охота на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик), а с 28.08.2021 г на водоплавающую дичь. При несоблюдении вышеперечисленных условий охота считается неправомерной и преследуется по закону», - прокомментировал начальник отдела охраны животного мира нацпарка Алексей Бардашов.



Фото: tunkapark.ru



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